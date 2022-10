L'ASBL Samilia dénonce l'esclavage moderne dans le secteur du nettoyage

Selon les données de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 2018, citées par Samilia, "entre 23.000 et 25.000 personnes en Belgique subissent des situations de traite à des fins d'exploitation économique et domestique".

Un nombre spécifique au secteur du nettoyage est cependant difficile à obtenir, étant donné que cette forme d'esclavage moderne est peu visible. "Cette exploitation domestique a lieu dans la sphère privée et, dans le secteur du nettoyage industriel, on a souvent affaire à de la sous-traitance en cascade", éclaire Mme Chylinski.

Parmi les victimes se trouvent des aide-ménagères, des techniciens de surface dans les entreprises, des laveurs de vitres ou encore du personnel de maison de diplomates étrangers, liste Samilia. Au total, "97% des victimes sont des femmes", précise Mme Chylinski.

Ces personnes se retrouvent sous l'emprise de leur employeur qui, souvent, confisque leurs documents d'identité et ne les rémunèrent pas. Certaines victimes sont même séquestrées et subissent des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Elles sont isolées socialement, surtout lorsqu'elles ne connaissent pas la langue et les lois du pays, pointe l'association.

En cas de danger immédiat, Samilia invite à prendre contact avec la police. Les victimes potentielles de traite des êtres humains peuvent se rendre sur le site www.stophumantrafficking.be/fr ou s'adresser à Fairwork Belgium.