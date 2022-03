L’ASBL Recupel ouvre un café éphémère pour trois jours à Mons et récolte vos appareils électroniques inutilisés ou défectueux.

Depuis ce jeudi et pendant trois jours, l’ASBL Recupel lance son opération ‘Café Recupel’. Objectif : récolter les appareils qui ne fonctionnent plus vraiment mais qui sont réparables, ceux que vous n’utilisez plus, ou même ceux qui ne sont plus utilisables.

Triste constat pour l’environnement : 51 millions d’appareils électr(on)iques remplissent les meubles des ménages belges, dont 9 millions sont défectueux. Des chiffres qui posent questions et incitent à trouver des solutions de collecte, de tri et de recyclage.