L’asbl promosport cherche des moniteurs·rices pour des stages à Wavre et Louvain-la-Neuve

L’asbl a publié ce lundi un appel aux candidats moniteur et monitrices pour les stages de la deuxième semaine des vacances de détente (27/02 – 03/03).

Plus d’inscriptions que prévu

L’an dernier au moment de l’annonce du changement des rythmes scolaires, les organisateurs de stages s’étaient inquiétés d’un risque de fréquentation moindre de ceux-ci(les stages fonctionnent d’habitude mieux en été que pendant les vacances de détente). Chez Promosport, cette inquiétude ne se vérifie pas. La direction nous a confié avoir davantage d’inscriptions qu’attendu.

Par ailleurs, "on sait qu’il y aura deux ou trois absents donc on essaye d’anticiper cela et d’avoir un pool suffisant d’animateurs pour encadrer les enfants les jours de stage", explique Matthieu Nootens, accompagnateur de zone pour Promosport.

Quel profil recherché ?

"On cherche des profils liés à l’enseignement ou des profils qui ont une expérience dans l’encadrement d’enfants, comme des scouts ; quel que soit le profil, une fois qu'ils arrivent chez nous, il y a tout un accompagnement avec des outils pédagogiques et des documents".

Une rémunération spécifique est prévue pour les enseignants.

Les moniteurs seront ont amenés à encadrer des stages sportifs, créatifs et culturels.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler à l’adresse suivante : rh@promo-sport.be