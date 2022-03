L’ASBL namuroise Vis à Vis aidée par Viva for Life

La dernière édition de Viva For Life a permis de récolter plus de 7,5 millions d’euros. L’opération de solidarité destinée à lutter contre la pauvreté infantile va maintenant reverser cette somme à 166 opérateurs de terrains dont une dizaine en province de Namur. Parmi celles-ci : l’asbl Vis à Vis.

L’association est active dans le secteur social. Elle développe des programmes d’aide, d’accompagnement, de formation, d’insertion professionnelle qui s’adressent à des personnes précarisées financièrement ou socialement. Depuis 2015, elle a également lancé une halte-accueil. C’est ce service qui va recevoir l’aide de Viva For Life : " On était souvent confronté à l’absentéisme de certains nos stagiaires", explique Béatrice Taton, la responsable. " Ils ne pouvaient plus suivre leur formation parce qu’ils devaient s’occuper d’enfants en bas âge. Finalement on tournait en rond dans notre mission de réinsertion professionnelle. "

Concrètement, il s’agit d’une structure de douze places semblable à une crèche avec les mêmes services mais qui s’adapte aux besoins spécifiques des familles qui en bénéficient