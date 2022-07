L’ASBL namuroise Be Wapp dresse le bilan de ses six ans d’action pour la propreté publique en Wallonie

Be Wapp, ce sont aussi 34.691 poubelles et cendriers de rue répertoriés grâce à l’application PRO-Preté, 1.100 opérations de ramassage de déchets ayant mobilisé plus de 650.000 personnes, 630 tonnes de déchets récoltés en 2021 par les citoyens équipés par l’ASBL et 9.511 problèmes signalés en 2021 dans 55 communes via l’application FixMyStreet.

Parallèlement, l’association axe son travail sur la sensibilisation. Ces trois dernières années, elle a touché pas moins de 116 millions de personnes (chaque Wallon étant en moyenne touché dix fois par an) au travers de campagnes de communication. En sus, cent établissements scolaires ont pu être labellisés "École Plus Propre" en 2021 et 117 en 2022. Ce sont aussi 422 infractions environnementales qui ont été constatées lors du premier "Marathon de la Propreté' en novembre 2021. Enfin, en matière de vidéosurveillance, 931 caméras subsidiées ont été installées dans 131 communes en 2020 et 2021.

Fin 2021, Be Wapp a mené une étude afin d’évaluer le nombre de déchets sauvages et de dépôts clandestins. Celle-ci a été réalisée dans 59 communes. Par rapport à 2016, la diminution globale du nombre de déchets au sol est de 37%. Autrement dit, en 2016 on trouvait en moyenne 16,9 déchets sauvages par 100 mètres, contre 10,6 en 2021. Be Wapp ajoute qu’il y avait 39% de déchets en moins dans les quartiers commerçants et 30% en moins aux alentours des écoles, 70% des déchets comptabilisés dans l’espace public restant des mégots de cigarette.