L'asbl Musique en forêt propose des concerts classiques en plein air à Bruxelles

Sarah Di Costanzo est flûtiste et vient, comme les autres musiciennes, du Conservatoire royal de Bruxelles. Habituée aux salles à l'acoustique impeccable, elle n'est pas déstabilisée par le fait de jouer en plein air. "Depuis tout petits, je pense qu'on est entre musiciens habitués déjà à jouer en toutes circonstances, même au bord de la mer, ce genre d'endroit. C'est vrai qu'on a plus l'habitude d'être enfermés avec une acoustique qui peut plus nous répondre. Ici, on partage mais on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va aller en fait".

Une heure s'est écoulée. Les concerts sont terminés. La pluie n'est pas tombée. Et les spectateurs sont repartis enchantés.