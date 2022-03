L'asbl liégeoise Agora récolte des dons pour aider les ukrainiens réfugiés en Pologne

Avec son asbl Agora, Patrick Willems a été un des premiers belges à apporter de l'aide aux Ukrainiens réfugiés en Pologne. Depuis le début de la guerre, il a déjà organisé deux convois de marchandises et un troisième est en préparation. La récolte de dons continue pour Patrick Willems et son équipe de l'asbl Agora : de la nourriture, des vêtements, des médicaments, du matériel d'hygiène, etc. Direction Cracovie.