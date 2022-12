L'asbl Les Lacs de l'Eau d'Heure se sépare de son directeur général, 5 mois après sa nomination

C’est le bureau exécutif de l’asbl composé du président, des 2 vice-présidents et d’un administrateur du CA qui assurera l’intérim " le bureau exécutif s’occupera de la gestion quotidienne et du suivi des dossiers. On va se mettre à la recherche d’une solution, on est relativement serein. Un appel à candidature sera bientôt lancé. "

En attendant, l’asbl se retrouve une nouvelle fois sans capitaine à bord. L’eau d’heure se cherchait pourtant un directeur depuis plus d’un an, depuis le départ d’Emilie Nicolini en avril 2021. Cette jeune juriste n’est pas non plus restée directrice générale bien longtemps : 2 ans et 4 mois.