L’asbl les Clinicoeurs de la Salm se coupe en 4 pour apporter du bonheur aux enfants et aux aînés

L’asbl "Les Clinicoeurs de la Salm" a été créée en 2018, à l’initiative de 2 Cliniclowns, Suzanne et Luc alias "Tchafette" et "Dingo".

Cette association est représentée par un trèfle dont les 4 feuilles ont chacune un rôle bien particulier pour apporter un peu de douceur et de tendresse aux aînés dans les homes ou encore pour les enfants et les adultes hospitalisés.

Il s’agit des CliClowns, des CliniJuniors, des Clinisnoezs et des CliniTalents.

Des bénévoles assidus

"Notre association est composée, essentiellement, d’une trentaine de bénévoles au grand cœur qui sont de véritables pourvoyeurs de bonheur, précise Marie-Jeanne Gaspar, responsable communication de l’asbl".

Ce sont des personnes qui participent activement dans les 4 "branches" de l’asbl selon leur capacité et le temps qu’ils ont à apporter, toujours avec l’envie de procurer un moment de bien-être et de joie aux personnes qui en ont le plus besoin.