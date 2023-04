L’ASBL "La Lumière" lance un atelier photo pour malvoyants

Monique, participante avec des problèmes de vue aggravés et accompagnée d’une bénévole de l’ASBL La Lumière, confie son ressenti sur l’atelier "j’étais très sceptique et perplexe, mais là, je suis très contente d’être à cet atelier. J’étais très curieuse, je ne vois pas bien. Joannie m’a proposée de venir et de me fier à mon ressenti, à mes autres sens et j’ai accroché. J’aime bien".

Phil venait pour la première fois et abonde dans le même sens "je suis content d’être là. J’ai apprécié de voir comment chacun et chacune se lancent avec beaucoup de bonheur, font des cliques à tout va en se disant "on verra ce qu’on aura et on essaye".