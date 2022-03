L’ASBL Flâneries propose des balades guidées au rythme de l’âne

Sophie Bouchat est assistante sociale et criminologue de formation. "Je travaille dans l’aide à la jeunesse. Pour moi, c’est important de garder du sens, quelque chose qui nous anime." Elle a alors décidé de lancer une association sans but lucratif pour pouvoir proposer des balades avec son âne. "L’asbl était pour moi un nouveau souffle, une nouvelle orientation à donner, en lien avec l’extérieur, avec l’animal".

Les balades ont lieu dans la région de Schaltin et les alentours, mais Sophie propose aussi des activités nature dans des parcelles de son terrain. "On possède un lieu assez ressourçant et on n’avait pas envie de se le garder pour nous tout seuls. C’est important d’en faire bénéficier d’autres personnes", raconte-t-elle. Les thèmes de ses activités peuvent varier autour des plantes sauvages comestibles, l’histoire locale, le paysage…

Il est ainsi possible de faire des activités à deux pas de ses moutons, en haut d’une prairie, autour d’un petit feu de camp ou au bord d’un étang. Au cours de la visite, notre guide explique que "ce sont des étangs qui proviennent d’anciennes carrières d’argile. Il y en a beaucoup entre Ciney et Andenne. Ils extrayaient la terre d’argile pour faire les pipes d’Andenne. Notre étang fait partie de l’histoire et de l’économie locale ".

L’asbl Flâneries est portée par 7 personnes qui viennent de milieux différents, mais complémentaires. On retrouve ainsi des animateurs de cirque, une artiste peintre, des assistants sociaux, une animatrice nature… Sophie nous explique qu’il était essentiel de pouvoir faire coexister le tourisme, l’agriculture, l’élevage "pour créer des ponts afin de faire sortir chacun de son secteur d’activité. Nous veillons à la diversité, à l’inclusion sociale et la mixité sociale dans les activités" complète l’initiatrice.