L’asbl Echoline accompagne les futurs parents en difficulté dans la région de Charleroi

Devenir parents peut, pour certains, être quelque chose de tout à fait naturel, pour d’autres, un petit coup de pouce est le bienvenu. A Charleroi, l’asbl Echoline propose un accompagnement à la parentalité aux futurs parents en difficulté grâce à un service gratuit. Une association financée par Viva for Life.

Un accompagnement personnalisé

Echoline a mis en place dans les communes de Charleroi, Courcelles et Chatelet un service gratuit pour les futurs parents en situation de précarité, accessible dès le début de la grossesse et pouvant se poursuivre jusqu’aux trois ans de l’enfant. L’asbl travaille avec une équipe pluridisciplinaire, composée de trois sages-femmes, de trois psychologues et une éducatrice, pour un accompagnement le plus optimal possible. Pour un suivi complet, elle collabore avec toutes les maternités et tous les services d’aide de Charleroi.

Elle propose un accompagnement personnalisé aux parents sous différentes formes. Les accompagnants donnent certains repères concernant la grossesse, le rôle de parent et le développement de l’enfant. Ils aident également à se sentir confiant face à ce nouveau rôle de parent, en aidant à comprendre et à répondre aux besoins et aux émotions de l’enfant.

L’accompagnement s’organise à domicile et/ou dans les locaux de l’association. Il peut se faire de manière individuelle avec des moments bien-être et de jeu avec l’enfant ou via des activités de groupe.