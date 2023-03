L’asbl disonaise Amoovo lance un nouveau type de batterie de stockage

Stocker l’énergie produite par les panneaux solaires et non utilisée directement, cela devient un vrai enjeu pour les propriétaires de ce type d’installations. Pour les entreprises aussi. Alors une solution existe : les batteries de stockage. Mais certaines présentent un risque d’incendie en cas de dysfonctionnement.

Une asbl disonaise, Amoovo, vient de mettre au point une batterie d’un nouveau type qui réduit ce risque à zéro. Cette batterie, elle ressemble un peu à gros disque dur externe pour ordinateur. Elle est immergée dans une boîte remplie d’un liquide spécial qui la maintient à une température constante, ce qui prolonge aussi la durée de vie de ces cellules.

Une installation de base, c’est deux batteries. La boîte peut en contenir six. Ça réduit les coûts si on veut par après augmenter la capacité de stockage. Mais la principale nouveauté, c’est que le risque d’incendie devient nul : " Du fait de l’immersion, l’emballement thermique est devenu impossible et s’il y a échauffement d’une cellule, le liquide va évacuer la chaleur excessive. Le liquide lui-même empêche l’oxygénation, ce qui empêche d’avoir des flammes. De ce fait, il n’y a pas de surcoût au niveau de l’assurance incendie. Le produit est assuré par notre société et en amont, nous savons qu’il est techniquement impossible de déclencher un incendie ", détaille Bjorn Vidakovic, responsable du projet.

Cette batterie peut aussi être utilisée sans panneaux solaires : " Une batterie peut être rechargée par des panneaux solaires, de l’éolien ou tout autre appareillage de production d’énergie verte, mais l’industrie ou les particuliers peuvent utiliser ce module standard pour recharger avec le courant par exemple de nuit ou à des heures où le tarif facturé est moindre ", précise-t-il encore.

Le prix de ce nouveau type de batterie : 600 euros par kilowatt. Le module de base est de 16 kilowatts, soit un peu moins de 10.000 euros. C’est le prix du marché, mais avec un gros avantage : moyennant un abonnement mensuel (environ 1 euro par kilowatt), elles sont garanties à vie là où beaucoup le sont maximum 10 ans. Triodos, la première banque durable belge, a de son côté reconnu ces batteries comme éligibles pour entrer dans le cadre d’un crédit hypothécaire. Ces nouvelles batteries seront lancées sur le marché début avril.