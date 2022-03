L'ASBL Be Wapp lance la 8e édition de son Grand Nettoyage

Pour participer, rien de plus simple. Citoyens, familles, amis, écoles, associations, entreprises,… Tout le monde est le bienvenu.

Il faut juste s’inscrire jusqu’au 25 avril 2022 (minuit) sur le site www.bewapp.be pour apporter sa pierre à l’édifice.

Cette année, Be WaPP a décidé d’innover afin de récolter encore plus de déchets. Toute personne qui souhaiterait participer mais qui n’en a pas la possibilité pour des raisons d’agenda ou autres peut quand même apporter son aide. L’ASBL propose de partager et relayer l’opération sur leurs réseaux sociaux avec des visuels mis à disposition ou personnaliser une des affiches proposées par Be WaPP.