L’asbl Alimen’T a besoin d’aide et de dons pour la province de Luxembourg

La crise du Covid et le contexte économique font que les projets d’aide alimentaire et non alimentaire sont de plus en plus sollicités. C’est le cas de l’asbl Alimen’T qui s’adresse aux différentes structures et aux associations humanitaires de la Province de Luxembourg.

"Il s’agit d’une asbl d’intérêt provincial, précise Jean-Paul Weles, directeur de l’asbl Alimen’T. Nous nous occupons, principalement, de coordination logistique ainsi que de développer différents projets pour l’ensemble du territoire de la province de Luxembourg qui s’adressent, particulièrement, aux structures et aux associations humanitaires comme les CPAS, les Maisons Croix-Rouge et d’autres associations actives sur le terrain".