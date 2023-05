L’ASBL Agricall vient en aide aux agriculteurs en détresse : "J’ai failli faire une grosse bêtise"

C’était il y a dix ans. Dans le regard d’Hervé, c’est comme si c’était hier. Rien qu’en y repensant, sa gorge se serre, ses yeux se gonflent de larmes. Pudiquement, l’agriculteur baisse la tête : "J’ai failli faire une grosse bêtise ce jour-là."

À bout de forces, dépassé par le travail, Hervé ne voit plus le jour ni la nuit. "J’étais à la ferme du matin au soir. Et le soir, je rentrais avec tous ces problèmes. Les relations familiales étaient devenues tendues. Je n’avais plus de patience avec mes proches. J’étais épuisé."