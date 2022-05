L'AS Rome élimine Leicester City (1-0) et disputera, 31 ans plus tard, une finale de Coupe d'Europe

Brendan Rodgers tentait alors autre chose en vue de la seconde période. L’entraineur de Leicester City passait à une défense à trois et faisait monter Amartey et Iheanacho. Un changement d’approche qui offrait plus de possession aux Anglais, mais pas forcément plus d’occasions. La scène la plus marquante se déroulait alors en tribunes avec une ovation des supporters italiens et anglais pour Claudio Ranieri, l’ancien entraineur des deux clubs, présent dans le stade.

Sur le terrain, Maddison (78e) et Kelechi Iheanacho (80e) tentaient leur chance à distance, faute de pouvoir percer le bloc romain sur une combinaison. Dans les derniers instants, Leicester jetait toutes ses forces pour accrocher une séance de prolongation. Des efforts vain.

L'AS Roma et ses nombreux supporters du Stadio Olimpico exultaient au coup de sifflet final (1-0). Les Romains, à défaut d'être spectaculaire, se sont montrés organisés et efficaces. L'équipe de Jose Mourinho affrontera les Néerlandais de Feyenoord en finale d'Europa Conference League le 25 mai en Albanie. La dernière finale de l'AS Roma remonte à... 1991.