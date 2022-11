L'as Courtois, Faes dans la peau de Kompany et Hazard fidèle à son 10 : les numéros des Diables pour la Coupe du monde 2022

Les numéros ont été attribués aux Diables rouges pour la Coupe du monde 2022 qui va se déroulé du 20 novembre au 18 décembre. La fédération belge de football a officialisé cette liste très "classique". Les cadres de l'équipe conservent leurs numéros fétiches à commencer par l'as Thibaut Courtois. Eden Hazard, capitaine des Diables, portera le N.10, Romelu Lukaku le 9.



Par rapport au dernier Euro, Leandro Trossard troque le 24 pour le 17. Jérémy Doku conserve le "dossard" 25.



Arthur Theate et Wout Faes, qui vont disputer leur premier grand tournoi, héritent des N.3 et N.4 portés en Russie par Thomas Vermaelen et Vincent Kompany. Zeno Debast, le plus jeune de la bande, enfile, lui, la vareuse floquée du N.26.