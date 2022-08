L’Artothèque de Mons : sept étages de collections rassemblées en un lieu unique

Impossible pour autant de laisser libre accès aux visiteurs aux étages supérieurs de l’institution. "La réserve des grandes pièces est visible au rez-de-chaussée. Elle permet de se faire une idée des conditions de conservation. Mais nous proposons du coup une artothèque virtuelle qui permet de découvrir un échantillon représentatif de ce qui est conservé ici et d’en savoir plus sur ces pièces grâce à des écrans numériques. On ne peut que conseiller au public de passer du temps ici tant il y a de choses à découvrir" conclut-il.