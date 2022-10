L’artiste RORI débarque sur Twitch !

La musique a le vent en poupe sur Twitch. De plus en plus de musiciens, chanteurs ou compositeurs se lancent dans le streaming. Une façon d’être encore plus proche de leur communauté, de tester des compos ou encore de diversifier leurs réseaux. Et pour certains, c’est aussi une façon de faire découvrir une autre facette de leur personnalité. C’est le cas de notre RORI nationale !

RORI, c’est LA découverte TIPIK du moment. Originaire de Liège, ses deux premiers singles "Gonna Get Mine" et "Truth Hurts" lui ont permis de se faire découvrir mais c’est désormais en français que son art s’exprime sur toutes les radios du pays avec son titre "Docteur", sorti au printemps.