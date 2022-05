L’artiste Rokia Bamba lance le podcast "Sororités" : "Faisons entendre notre voix"

Et cette sororité peut permettre l’empouvoirement aussi ?

Tout à fait. Et ça va même au-delà de ça. C’est vraiment un accompagnement de tous les instants. À chaque moment de nos décisions, de nos choix. C’est une validation qui pour moi est importante, aussi bien que celle de ma mère, que celle de mes enfants avec qui je vis 100% du temps. C’est un partage d’expérience, une richesse. Et on peut se poser avec eux. On n’a pas toujours l’occasion de le faire parce que la vie est faite comme elle est : super-active. Et puis le Covid nous a permis de nous recentrer sur ça. On prend le temps de se poser des questions et d’y répondre, de trouver des solutions. Ce temps-là a été salvateur et nécessaire pour qu’on puisse réellement se voir, s’écouter, se chérir les unes les autres, et pour qu’on puisse avancer dans la même direction. On peut être et exprimer notre savoir-être dans un univers sécure, apaisé, conscient. On se connait bien les unes les autres, et ça nous permet justement d’avancer et d’être sûres de prendre la bonne route.

J’ai envie de le tendre dans une sphère où on se respecte, où on a une bienveillance les unes pour les autres

Vous parlez de vos enfants, de la famille. Est-ce que c’est d’abord au sein de la famille qu’on se déconstruit, qu’on discute d’intersectionnalité, de féminisme ?

Non. C’est un début, mais il faut déconstruire la manière dont on a été élevé. C’est justement lié à des injonctions dans notre clan familial, et dans la société. Donc le fait de rencontrer plusieurs femmes avec des parcours et des récits de vie différents nous permet de nous réajuster, d’avancer et de ne surtout pas reculer. Et c’est important de se servir de ce qu’on a fait, du passé et de nos erreurs pour pouvoir se mettre une carapace et avancer sans percevoir les coups. Les coups, on les évite même s’ils sont là tous les jours. Mais on va au-delà parce qu’on est plus fortes et qu’on sait où on va.

À partir du moment où il y a un objectif à atteindre, il n’y a pas de barrage. Et c’est cette sororité qui nous permet de nous forger cette carapace, en prenant conscience de nos identités multiples, en ne les effaçant surtout pas, mais en en faisant quelque chose de positif parce que ça fait partie de nous, et que ça nous permet de combattre toutes les idées reçues ancrées dans les inconscients collectifs. C’est le racisme du quotidien, c’est l’intersectionnalité due au fait que je sois une femme, noire, seule et avec deux enfants à charge. On se rend compte que nos intérêts peuvent être communs, mais à partir du moment où je reste sur ma ligne avec mes valeurs.

On se déconstruit en allant "voir ailleurs" ?

Oui, tout à fait. C’est important. On ne peut pas se déconstruire si on ne fait pas face aux autres, si on n’est pas confronté aux autres. Parce que notre clan on le connait, c’est notre sphère protectrice. C’est devenu une habitude, mais si on n’est pas confronté à l’autre, comment est-ce qu’on peut lui répondre ? C’est ce qu’on a ingurgité dans notre environnement familial qui fait qu’on est une entité. Mais il faut se dire que cette entité n’est pas définitive. Nos identités bougent avec le temps et avec les rencontres.

Est-ce que pour autant, on a envie de tendre le micro à tout le monde ?

Dans mon émission, j’ai envie de le tendre dans une sphère où on se respecte, où on a une bienveillance les unes pour les autres. Du coup, ce sont des conversations qui peuvent rentrer dans l’intimité et qui peuvent dévoiler des choses qu’on n’aurait peut-être pas dites à sa propre famille, mais qui peut amener à une ouverture de porte. Et on va le plus loin possible, mais avec l’autre. On ne peut pas, comme disait Angela Davis, agir seule. On peut agir ensemble en restant un groupe et en définissant ce sur quoi on doit travailler. Puis après, on va vers le grand groupe c’est-à-dire les autres. Pour pouvoir nous exprimer, nous faire entendre, nous faire écouter. Et ensuite, pour agir avec eux. Donc oui, je dirai que le micro peut être ouvert à toutes et à tous, à partir du moment où il y a cette bienveillance et cette envie d’avancer ensemble.