L’artiste qui a signé le visuel des Sex Pistols est décédé

Jamie Reid, qui a fortement impacté l’identité graphique des Sex Pistols, est décédé à l’âge de 76 ans.

Son travail sur la pochette de God Save The Queen a fortement impacté les rétines en 1977. Ce visuel emblématique du mouvement punk dévoile la reine Elizabeth II en médaillon posé sur le drapeau anglais, yeux et bouche recouverts des noms du titre et du groupe écrits avec des coupures de journaux. Celle de Never Mind The Bollocks a tout autant marqué son époque.

Le décès de Jamie Reid, survenu le 8 août dernier, a été confirmé par son galeriste John Marchant, sans toutefois révéler la cause de son décès. L’artiste a également signé 7 visuels de singles des Sex Pistols dont notamment "God Save the Queen" et "Pretty Vacant". Son style de collage coupé-collé deviendra emblématique du mouvement punk rock et restera synonyme de l’esthétique du genre.