L’artiste plasticien japonais Takashi Murakami exposé pour la première fois à Liège à la Buronzu Gallery

Dans un style enfantin et "so cute", dirait-on aujourd’hui pour souligner le caractère mignon des choses, Takashi Murakami peint des personnages de dessins animés et de manga mais il est aussi connu et reconnu pour ses fleurs aux couleurs vives caractérisées par un visage souriant. " Tout en révolutionnant l’art japonais, Takashi Murakami conserve cependant un des symboles de celui-ci, la fleur, et s’il lui ajoute un visage c’est en référence à la culture européenne du portrait" explique Derek Emonts, galeriste.