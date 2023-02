L'artiste ougandais Eddy Kenzo, de la rue aux Grammy Awards

Malgré cette trajectoire fulgurante, ce père de deux enfants n'a pas oublié ses débuts difficiles et tient à montrer la voie à d'autres artistes.

Fondateur de Big Talent Entertainment, un studio situé dans un quartier pauvre et densément peuplé de Kampala, Eddy Kenzo forme et aide jeunes garçons et filles des bidonvilles voisins à développer leurs talents musicaux.

Loin du faste et du glamour des Grammy Awards, Eddy Kenzo assure ne pas vouloir se laisser griser par le succès.

Et rester le même, notamment en continuant à chanter en luganda, alors que l'anglais offrirait une plus grande audience: "Je veux promouvoir ma culture et mon pays à travers la musique".