L’artiste japonais Isamu Naguchi s’invite au Musée Ludwig de Cologne

Les sculptures fragiles et lumineuses pensées et imaginées par l’artiste Isamu Noguchi et inspirées d’anciennes lanternes japonaises sont actuellement exposées au Musée Ludwig, à Cologne jusqu’au 31 juillet 2022. La précision du geste et sa beauté mettent en lumière la force d’un simple papier plié, ciré et découpé.

L’artiste japonais détestait le catalogage, la taxinomie. "Tout cela étouffe l’imagination", disait-il. Isamu Noguchi n’a jamais voulu qu’on le réduise au design d’objet. Il a traversé le 20e siècle avec des créations mêlant un univers tout spirituel et une terre matérielle brute. Il a pensé des jardins, des monuments, des plaines de jeux.