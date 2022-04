L’artiste Jan Fabre condamné à 18 mois de prison avec sursis, une partie des faits étant prescrits

Lors du procès, les parties civiles ont dépeint Jan Fabre comme un homme tyrannique, qui n’hésitait pas à humilier régulièrement les danseuses avec lesquelles il travaillait, allant jusqu’à exercer sur certaines d’entre elles un chantage à caractère sexuel.

Comme souvent en pareil cas, Jan Fabre qui n’était pas présent au procès avait récusé toutes les accusations portées contre lui, plaidant par la voix de son avocat, un tempérament fort et des exigences artistiques comme tout metteur en scène, ce qui peut créer des tensions mais en aucun cas être assimilé à du harcèlement professionnel ou sexuel.

Dans son jugement, le tribunal n’a pas suivi cette ligne de défense, estimant plusieurs préventions établies. Plusieurs parties civiles, dont l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, seront indemnisées.

Les œuvres (dessins, sculptures) de Jan Fabre, l’un des artistes de Belgique les plus connus à l’étranger, ont été exposées régulièrement en Europe, de Venise à Paris en passant par Saint-Pétersbourg. En 2002, il avait revêtu le plafond de la salle des glaces du palais royal de Bruxelles d’1,4 millions d’élytres de scarabées aux reflets bleu et vert, l’une de ses réalisations les plus connues.