L’artiste française Jain tutoie les astres dans son nouvel album "The fool"

Dans le 6/8, Brunon Tummers présente The Fool, le troisième album de Jain. Un voyage cosmique qui transite par Marseille et les années 70.

Jeune artiste française découverte en 2015, son premier album a enchaîné les tubes radio, comme Come, Makeba et Alright, parfois même récupérés par la publicité. Jain nous revient avec un album tout nouveau tout chaud, The Fool, qui performe déjà énormément à la radio en ce moment.

Ce titre d’album assez particulier est lié au tarot de Marseille, qui a une signification particulière pour elle : "c’est ma mère qui tire le tarot de Marseille depuis que je suis toute petite. Elle me le tire souvent, et je tombe souvent sur cette carte, The Fool", explique-t-elle. "Ça annonce le nouveau départ, la prise de risque, et c’est vraiment ce que j’avais envie de faire avec cet album."

J’avais envie de créer un jeu avec cet album : que chaque chanson corresponde à une carte du tarot de Marseille.

Musicalement, cet album est très inspiré par la pop et le folk des années 70. Jain s’est d’ailleurs replongée dans les vinyles de ses parents, qui sont un peu à la base de la création de ce nouveau disque.

Jain sera sur scène cet été chez nous dans les festivals dont Lasemo en juillet et Ronquières en août, avant une tournée des salles prévue à la rentrée.