L’artiste est encore à terre à Carnaval : Neymar, maudite cheville

En février 2018, lors de sa première saison au PSG, il avait loupé 90 jours de compétition et 16 matches de compétition après une fracture du métatarse. L’année suivante ? Même blessure, même période et une absence de 85 jours entre fin janvier et début avril.

En 2019-2020, des côtes meurtries l’avaient privé de quatre matches entre le 3 et le 16… février. L’année d’après ? 36 jours d’absence pour des problèmes aux adducteurs et neuf matches sans jouer. Et la saison dernière ? Un peu de chance dans sa malchance puisqu’il a été blessé à la cheville de novembre à… février, ne loupant plus de match par la suite.

Lancé vers une superbe saison statistique (13 buts, 11 assists en 20 matches de Ligue 1), malgré les remous et les soubresauts qui émaillent encore sa vie parisienne, Neymar est donc à nouveau sur le flanc. Et le plus inquiétant dans cette histoire, c’est que c’est encore sa cheville droite qui a morflé. Comme à la Coupe du monde, où il avait loupé deux matches à cause de sa cheville.

Certaines mauvaises langues diront que son hygiène de vie, parfois douteuse, y est sans doute pour quelque chose. Tournois de poker, fast-food au lendemain d’un match crucial, conciliation pour tapage nocturne, ça ne doit effectivement pas aider un corps déjà fragile.

D’autres expliqueront que, comme par hasard, les absences prolongées de l'homme le plus cher du monde (222 millions) se situent toujours autour du 11 mars, date où sa soeur Nadine, fête son traditionnel anniversaire auquel le Brésilien aime évidemment bien assister.

Les plus rationnels affirmeront, eux, que parfois, la malchance n’a rien de prévisible. Qu’elle frappe, tout le monde, n’importe quand et surtout, sans crier gare. Et que Neymar est décidément l’une de ses cibles préférées ces dernières années. Au grand damn d'un PSG dont les saisons n'ont décidément jamais rien d'un long fleuve tranquille.