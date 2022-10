L'artiste Damien Hirst brûle ses propres peintures, qu'il transforme en NFT

Acronyme de l’anglais "Non-Fungible Token", le NFT est un "jeton non fongible", c’est-à-dire non substituable et donc unique. Concrètement, il s’agit d’un certificat d’authenticité numérique en théorie infalsifiable, inscrit dans une "blockchain" (une chaîne de blocs), tout comme les cryptomonnaies. Les NFT percent depuis plusieurs années dans le monde de l’art.

Les propriétaires avaient un an, jusqu’au 27 juillet, pour choisir : soit ils optaient pour la peinture, soit pour le NFT. Plus de la moitié (5149) a décidé de garder la peinture, les autres ont préféré le NFT. Ce sont les œuvres d’art de ces derniers qui ont été brûlées. Près de 5000 partiront donc en fumée.

Un millier de peintures devaient être brûlées mardi. Les autres le seront sur plusieurs dates en octobre.