L'artiste bruxellois Jean-Luc Moerman distribue des repas chauds aux plus démunis

Son initiative porte un nom : bicycleat. S'il peut ainsi distribuer des dizaines de repas chauds par jour, Jean-Luc Moerman le doit à son réseau : des amis restaurateurs qui confectionnent gratuitement les plats qu'il part ensuite livrer - toujours chauds grâce à un procédé ingénieux - à des sans abri, nombreux aux abords de la Gare du Midi, par exemple.

"Je me déplace depuis des années à vélo et particulièrement en vélo-cargo. J'ai commencé chez Brussels Kitchen à leur donner un coup de main avec mon vélo-cargo puis j'ai commencé à en parler autour de moi à des amis d'enfance qui ont des restaurants. Ils m'ont dit "je peux te fournir 70 repas chauds voire plus" et quand ils m'appellent, j'y vais, je charge mon vélo avec les repas emballés dans des boîtes spéciales puis je me rends dans des endroits accessibles à vélo (pour les distribuer)."

Comme le dit Jean-Luc Moerman, ce qui est pratique avec un vélo, c'est qu'on peut aller partout. Lors de ses "maraudes", il croise ainsi des personnes vivant en rue sous les radars des associations et qui, parfois, n'ont rien à se mettre sous la dent.

"Certains n'iront jamais dans une asbl faire la file", poursuit l'artiste saint-gillois. "Parce qu'ils ne bougent pas de l'endroit où ils se sont installés (...). Leur chez eux, c'est ce morceau de rue-là et pas un autre endroit."