L’artiste bruxellois débarque à l’Eden à Charleroi

Le Rap en Belgique, et ce n'est pas la première fois que nous l'affirmons chez TARMAC, n'a vraiment pas à rougir face à son voisin aux drapeaux "tricolor" qui représente aujourd'hui l'un des premiers marché au monde.

Quand on découvre un artiste comme ICO, on comprend rapidement la richesse mais surtout la diversité que la musique belge peut offrir à son public.

" Avant d’commencer, j’aimerais faire une dédicace, … ". Tu n'as certainement pas pu passer à côté des paroles du titre Dédicace d’ICO. Il a cartonné sur les réseaux.

ICO débarque à L'Eden de Charleroi le Samedi 8 avril pour un concert exceptionnel et vient de plus présenter son tout nouvel album : 111.

Ses projets musicaux innovants, entre humour et ego trip, restent la marque de fabrique d’ICO, qui a su créer un lien fort avec son public. Trois ans après la sortie de ‘Petit Con’, ce nouvel opus audacieux s’accompagne d’une nouvelle direction créative plus mature.

Dans 111, l’énergie du number 1 est triplée et appuie l’abondance et la prospérité. Bien que l’autodérision et le second degré caractérisent l’artiste, ICO cherche aujourd’hui à nous partager une nouvelle vibe plus personnelle et accomplie, tout en gardant l’énergie de ses débuts.

