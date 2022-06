L’artiste britannico-portugaise Paula Rego est décédée, elle a "révolutionné la manière dont les femmes sont représentées"

L’artiste britannico-portugaise Paula Rego, peintresse et plasticienne connue pour ses œuvres reflétant souvent des sujets féministes ou inspirés de contes populaires, est décédée mercredi à Londres à l’âge de 87 ans, a annoncé la galerie Victoria Miro.

"C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de l’artiste britannique d’origine portugaise Dame Paula Rego, à l’âge de 87 ans", a indiqué cette galerie d’art située à Londres.

"Elle est décédée paisiblement ce matin, après une courte maladie, chez elle au nord de Londres, entourée de sa famille. Nos plus sincères pensées vont à ses enfants, Nick, Cas et Victoria Willing, ainsi qu’à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants", a ajouté la galerie dans un court communiqué.

Née le 26 janvier 1935 à Lisbonne, Paula Rego est venue en Angleterre en 1952 pour étudier à la Slade School of Fine Art.

Elle était particulièrement connue pour ses peintures figuratives chargées de tension et d’émotions, souvent inspirées d’histoires, dont les légendes folkloriques portugaises, les mythes et les contes de fées.