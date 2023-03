L’arthrose du genou : le meilleur médicament est de continuer de bouger !

Le cartilage ne se régénère pas. "On va donc essayer de traiter les douleurs via les muscles, les tendons, et les poussées inflammatoires" ajoute le Dr Daxhelet. Moins les symptômes sont importants, moins le traitement sera lourd. Dans un premier temps, on utilisera des traitements médicaux non invasifs : le gel anti-inflammatoire, le froid, la perte de poids, des séances de kiné pour mobiliser l’articulation de façon adaptée, une prescription d’antidouleurs et d’anti-inflammatoires.