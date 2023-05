L’art urbain exercé sans complexe à Mons

Tag ou graffiti, l’art urbain colore les murs gris des villes. Un art qui se fait de plus en plus de place. Au point qu’à Mons on en fait un festival : le jam graffiti festival. Plus de 20 graffeurs peuvent s’amuser sur près de 500 m carrés de mur. Tout ça en toute légalité alors qu’il n’y a pas si longtemps que ça, cet art était mal vu ou interdit.

Sur le site près du Grand Large à Mons, les graffeurs peuvent exercer leur art toute l’année.

Ecoutez notre reportage sur l’évolution de l’art urbain.