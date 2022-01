L’art « tribal » est-il un art contemporain ?

Galeriste outsider

Hervé Perdriolle est un empêcheur de penser en rond. Dans les années 80 il défend la Figuration Libre (Robert Combas, Hervé Di Rosa…), un mouvement proche du street art en réaction à l’art conceptuel et minimal. Il ouvre la galerie de l'Art Modeste avec Hervé Di Rosa ("L'art modeste c'est la fédération des marges") en 1989 et participe aux premières expositions en France de Basquiat et Haring.

Ouvert aux cultures du monde, il vit en Inde entre 96 et 99 et y rencontre certains artistes présents à l’exposition emblématique " Les Magiciens de la terre " en 89 au Centre Pompidou. La première exposition à mettre sur un pied d’égalité tous les arts contemporains de la planète: les artistes contemporains issus des avant-garde historiques occidentales et les artistes issus des arts tribaux et populaires, comme celui des esquimaux Inuits, des aborigènes d’Australie ou de certains artistes indiens.