L'art numérique, c'est rentable ?

C’est l’un des enjeux importants de ce marché. Certains NFT comme les cryptopunks ou encore ces singes se vendent des centaines de milliers de dollars. Et les célébrités n’y sont pas pour rien. Neymar, Omar Sy, Eminem ou encore Justin Bieber ont chacun le leur, qu’ils affichent fièrement sur leurs réseaux sociaux. Forcément, l’aspect communautaire joue aussi un rôle. Mais ce n’est pas la seule explication.

Alors qui achète des NFT ? Est-ce que cela fonctionne au coup de cœur ou est-ce un pur investissement lié à de la spéculation ? Nous avons posé la question à un adepte.

Charles De Groote a déjà acheté ces quelques NFT… Et pour les acquérir, il a dépensé un peu plus de 400 euros : "Finalement, ça reste de l’art, et on peut se dire qu’on en est le propriétaire. D’un autre côté, ça reste une simple image."

Mais il espère bien en tirer profit : "C’est à la fois pouvoir un petit peu regarder comment ça fonctionne. C’est assez complexe quand on ne s’y connaît pas, et donc j’ai pu comprendre comment cela fonctionne. Et puis, oui, j’espère avoir un retour sur investissement par la suite. "

Si Charles l’a fait par curiosité, en limitant les risques et l’investissement, d’autres sont persuadés qu’ils peuvent se faire beaucoup d’argent.