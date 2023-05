L’Art nouveau à Bruxelles. Demeures intemporelles, au cœur d'un bel album aux Editions Racine

2023, Année Art nouveau à Bruxelles. Les éditions Racine publient un bel album qui brosse l’histoire de trente-six architectures Art nouveau érigées dans la capitale. Les photos couleur de Sophie Voituron reproduisent parfaitement les courbes de l’Art nouveau. Elles restituent l’atmosphère des lieux en les éclairant magnifiquement. Des documents d’archives en noir et blanc complètent l’ensemble. Cécile Dubois, licenciée en histoire, signe les textes. Les descriptions des bâtiments sont tirées au cordeau et l’écriture a la rigueur et l’élégance adéquates au Modern style. Guide-conférencière spécialisée en architecture Art nouveau et Art déco, l’auteure convie à la visite des témoins majeurs d’un style que l’Histoire à postériori a nommé Art nouveau.