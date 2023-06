L’art, la solution pour sauver le climat ?

Ce 29 juin, le chroniqueur et climatologue de l’UCL François Massonet se posait une question ambitieuse au micro de Déclic. Depuis plusieurs années, les artistes s’emparent des enjeux climatiques grâce à leurs œuvres tandis que les climatologues multiplient les interventions créatives pour améliorer leur impact sur la population. Mais alors, L’art peut-il sauver le climat ?

En 2016, Ludovico Einaudi, compositeur et pianiste italien, jouait de son instrument en plein milieu de l’océan arctique. Le morceau composé de notes tombantes est rythmé par la chute d’immenses blocs de glace. "Lamentation pour l’arctique" est un rappel puissant de l’urgence climatique. Le morceau commandé par Green Peace est pensé pour sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques. Avec 19 millions de vues, il semble avoir un impact bien plus important que les nombreux rapports du GIEC et des scientifiques. Un phénomène explicable selon François Massonet car "nous humains, nous ne sommes pas câblés pour traiter de façon efficace des informations quand elles sont communiquées via des standards scientifiques classiques et ce aussi alarmante qu’elles soient".

Pourtant, les deux approches partagent les mêmes missions, celles de révéler des réalités climatiques, susciter des réactions de la société, relater des changements factuels et avertir des dangers qui nous guettent. Force est de constater que l’art sert de caisse de résonance efficace aux travaux des scientifiques.