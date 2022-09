L’art habite la ville à Mons

Depuis Mons 2015, Capitale Européenne de la Culture, des œuvres d’art émergent dans la ville du Doudou et transforment la cité en véritable musée à ciel ouvert. Pour les riverains comme les touristes, c’est une bonne occasion de flâner dans la ville pour y découvrir toutes les fresques qui s’y sont nichées.

Des artistes du monde entier ont mis leur créativité au service du centre-ville et des villages du Grand Mons, et c’est un travail toujours en cours ! Des fresques recouvrent régulièrement de nouveaux espaces offrant une plateforme artistique et de l’art accessible à toutes et tous. La semaine passée l’artiste canadien Francorama a rejoint la Belgique pour enjoliver l’avenue du Champ de Bataille 249, à Flénu, avec une fresque autour du sport.

En plus, quatre nouvelles œuvres ont rejoint la galerie citadine cette année :