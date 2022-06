L'art graphique s'invite dans les cours de récréation des écoles des villages de Bastogne

Pour les enfants du primaire, la cour de récréation est un lieu de vie important. En accord avec ses enseignants, la commune de Bastogne a imaginé d'améliorer le bien-être des élèves par de l'art graphique et des aménagements colorés dans les huit écoles de villages de l'entité et notamment à Arloncourt. Dans la cour, un parcours est dessiné sur le sol et il comprend un jeu de marelle en trois dimensions. Créé, il y a moins d'un mois, les enfants unanimes l'apprécient. Un parcours ludique qui permet de s’amuser différemment des parties de football. Et tous les enfants s’y retrouvent quelque soit leur âge. "C’est à la suite d’une demande des enseignants que la commune de Bastogne a concrétisé le projet et " l’artiste, Ose (Benny Stever) a travaillé dans les huit implantations ", explique Frédéric Welchen, conseiller communal et adjoint à l'échevin de l'enseignement, "en concertation avec les enseignants et les enfants. C’est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les huit écoles villageoises ont donc chacune une cour différente des autres !"