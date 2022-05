L’art et les tout-petits, un festival visuel et musical adapté aux enfants à partir de 6 mois

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt vous propose de découvrir le Festival international L’art et les tout-petits, qui se déroule au théâtre La Montagne magique et qui s’adresse aux enfants à partir de 6 mois.

Cela fait maintenant 20 ans que ce festival existe. 20 ans d’émotions, de sensations, de découvertes, de rencontres.

Jusqu’au 4 juin, vous avez l’occasion, chaque week-end, d’assister à trois spectacles et une expo ou une installation qui est placée dans le hall du théâtre.

Pour ce week-end du 14 et 15 mai, voici le programme.

Le premier spectacle est particulièrement recommandé aux mélomanes et il s’intitule Territoires sonores et il s’adresse aux plus de 6 mois. Vous serez invités à vous allonger sur des tapis, des coussins dans un univers très "cocon".

Vous serez accompagnés par le doux son du violoncelle, celui de Claire Goldfarb. Elle chante aussi. Et elle travaille avec Caroline Cornélis, danseuse malicieuse qui viendra un peu vous surprendre alors que vous êtes bien installés et créer avec vous une certaine complicité.

Niveau musique, Claire Goldfarb a retravaillé une pièce du compositeur américain de 86 ans Terry Riley qui s’intitule In C.

La cerise, c’est le nom délicieux de cette compagnie : Murmures & chocolats.

Autre spectacle pour les amoureux de la nature, c’est Sentiers buissonniers. Vincent Vergone, qui en est le co-créateur, est reconnu pour son travail sur le lien entre la petite enfance et la nature.

Dans ce spectacle, l’idée est de reconstituer un univers qui soit le plus proche possible de celui d’un espace vert, avec des bambous, des voiles, des jeux de lumière, des clochettes. Il y a aussi de la terre, des odeurs, des chants d’oiseaux. C’est une installation-jardin et le public s’y installe en plein cœur. Vous êtes dans la nature, les pieds dans la mousse, la terre, le sable – le spectacle peut d’ailleurs également se jouer en extérieur. Et là, les artistes interagissent avec vous. Il y a un musicien, une marionnette oiseau, une cuisinière. C’est une représentation dans laquelle tous les sens sont mis en éveil. Un spectacle qui s’adresse également aux plus de 6 mois.

Et le dernier spectacle de ce week-end parle du sommeil et s’adresse aux enfants de plus de 2 ans. Il s’intitule A quoi rêvent les méduses ?

Le public est placé de part et d’autre de la scène, scène sur laquelle sont étalés des papiers. Un homme est couché là, sur une feuille blanche et petit à petit, dans son sommeil, il va découvrir des aquarelles sur les autres pages ; il va danser, donner vie à ce qu’il voit sur les feuilles et qui sont autant d’images qui viennent le visiter pendant son sommeil.

Les aquarelles sont de l’illustratrice belge Mélanie Rutten à laquelle la Cie En attendant a fait appel pour ce spectacle ; il faut dire que cette compagnie travaille beaucoup autour des arts plastiques.

Et cerise sur le gâteau, vous pourrez découvrir tout le travail que Mélanie Rutten a fait pour la préparation de ce spectacle dans l’entrée du théâtre.

Toutes les infos pratiques et les réservations sur le site du théâtre de la Montagne magique.

Et sachez qu’en toute fin de festival, les 1er et 4 juin, il y aura le Petit concert à l’aube, aux enfants dès 2,5 ans qui sera proposé par Fabienne Van Den Driessche (violoncelliste-chanteuse) et Benjamin Eppe (percussionniste). Dans une ambiance très intime, ils vous emmèneront dans l’univers de Bach, Satie, Vivaldi, avec aussi des chants séfarades et… du rythme ! Un concert qui sera également proposé lors du Festival Musiq3, le samedi 25 juin à 10h et 11h au Studio 4 de Flagey.