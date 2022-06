L'art et le digital : complémentaires dans la création

"Ibrahim est plein d'énergie. Les jeunes qui le rencontrent sont admiratifs de son enthousiasme. C'est vraiment une joyeuse rencontre". Michel de Launoit admire l'initiative d'Ibrahim. "Finalement, c'est comme dans un Musée, pas besoin de le connaître au préalable. Tu viens avec tes yeux et ton coeur, et le reste se passera". C'est ça qui arrive également quand on vient visiter le Mima. "Tu as la liberté de penser et de regarder. On a des oeuvres sur les murs mais c'est une aventure multiple, aussi bien esthétique que philosophique et intellectuelle". Le Mima Museum est le premier Musée d'Art Urbain au Monde. Il existe depuis 2016. Après un parcours dans l'humour et la musique, Michel de Launoit ressent le besoin de partager sa passion pour l'art. Son épouse le prend pour un fou lorsqu'il lui annonce son projet : créer un musée ! Mais rien n'arrête un rêve : le Mima est né !