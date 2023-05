L’art et la politique font parfois bon ménage

Jusqu’au 21 mai, 8 (ex) hommes et femmes politiques exposent ensemble au Mont-de-piété (espace Freddy Thielmans) de la ville de Bruxelles. Issus de partis différents, ils ont en commun une passion pour l’art et proposent de la faire découvrir ce qui les anime une fois refermée la porte du parlement ou du conseil communal. Sculptures, photos, peintures, dessins, et même… art culinaire, Politic’Art entend montrer que " l’art est l’expression d’un langage universel, qui ne connaît ni majorité, ni opposition. Il pousse à penser différemment. En même temps, il laisse la place à l’interprétation, à la liberté de penser par soi-même. L’art peut déclencher des changements, provoquer des discussions et rassembler les gens"