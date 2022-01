L’art est dans la rue - Helen Levitt à la Fondation A

Si elle ne se dérobe pas face à son sujet - il ne s’agit pas d’images volées – la photographe reste toujours en retrait, sans importuner, sans entrer dans l’espace intime de la personne. Ses images respirent l’empathie et le coup d’œil aiguisé dans l’effervescence de la rue, à une époque où l’extérieur fait partie du foyer. Les portes sont ouvertes et les étés new-yorkais sont étouffants. Et si les regards vers la caméra sont l’exception, c’est aussi parce qu’à cette époque, on ne se soucie pas de son droit à l’image et de l’usage qui en sera fait. Une autre époque.