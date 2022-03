"L’Art en Sida", l’ouvrage interpellant qui s’intéresse à la représentation du Sida en Occident entre 1981 et 1997

L’épidémie du Sida a éclaté au début des années 80 et a tué avec férocité de nombreuses personnes jusqu’à la fin des années 90 en Europe. Malheureusement toujours bien présent, ce virus continue d’attaquer, toujours avec la même férocité, là où les médicaments et les traitements sont plus difficiles d’accès. Selon l’OMS, ce virus a déjà tué 36 millions de personnes depuis son apparition.

Dans son ouvrage "L’Art en Sida", somme de 900 pages, Thibault Boulvain s’est intéressé à la représentation du sida et de la séropositivité dans l’art entre 1981, période couvrant les premiers recensements des cas de la maladie et 1997, moment où l’on voit des traitements de plus en plus efficaces apparaître sur le marché. La cartographie est centrée sur l’Occident et plus particulièrement sur les Etats-Unis et ouvre à une vaste histoire politique, économique et sociale.

Nombreux sont les activistes à s’être montrés particulièrement créatifs afin de secouer l’opinion et les pouvoirs publics au sujet du Sida. Par la force de leur imaginaire, l’histoire de l’art contemporain a connu un immense tournant. Les représentations sont les témoins des chamboulements sociaux et des confrontations qui ont émergé de cette crise mais également les témoins de la volonté intraitable de lutter contre le virus du VIH.