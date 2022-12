"L'art du rire" de Jos Houben: un maître dans l'art de la gestuelle et de l'observation

Rencontre avec Jos Houben autour de la dignité.

Jos Houben est néerlandophone mais c'est une star internationale; il a joué à Londres, à Buenos Aires, en France, à New York, en Italie... C'est finalement chez nous qu'il est le moins connu. Mais son spectacle "L'art du rire" est universel et nous parle de nous. De ce qui nous fait rire, de notre capacité à rire de ce que nous sommes, de nos mimiques, et du regard des autres. Il analyse avec délicatesse, il scrute savamment nos comportements, et nous en rions à travers cet exposé, un seul en scène.

"L'art du rire", au Studio 12 du Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve jusqu'au 17 décembre - un régal d’une heure. Un spectacle qui fait du bien !