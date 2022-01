L’art du bijou tout en finesse, une passion pour Stéphanie

Toute petite Stéphanie réalisait déjà de jolis bijoux pour ses copines. Les années passant et un diplôme de journaliste en poche, la jeune Schaerbeekoise est bien décidée à ne pas abandonner cette passion pour autant, tout en perfectionnant son art. "A l’époque, les créations étaient plus massives, à base de résine et de perles. C’est le style qu’on pouvait trouver sur les marchés de Noël par exemple. Mes bijoux ont finalement grandi avec moi, au gré de mes styles".

Les bijoux de Tiroir de Lou sont faits à partir de matériaux récupérés : du plaqué or, du laiton doré, des pierres semi-précieuses… "J’ai une quinzaine de fournisseurs de pièces détachées en Europe. Les pierres viennent d’Inde et les perles d’Italie. Je compose du coup les bijoux en fonction des matériaux que j’ai et que je sélectionne avec minutie".

"Tiroir de Lou a des valeurs, qu’on ne met pas forcément en avant, mais qui sont primordiales pour nous". Il s’agit bien entendu du fait-main, un travail minutieux puisque tout est façonné durant des heures pour atteindre un résultat et une qualité irréprochables. L’autre point est le travail au niveau local : "Nous essayons un maximum de faire appel à des collaborateurs locaux qui utilisent des produits naturels. Ca va de la carte de visite aux boîtes en carton qui renferment le bijou. C’est un peu de la slow bijouterie au final ".