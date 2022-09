L'art des mots sera la clé du World Championship Poetry Slam 2022

Le "Slam poetry", également appelé "Spoken word"est une branche de la Poésie dont la performance est le point central. Les slammer doivent être capables de convaincre l'audience grâce à leur présentation.

Les textes sont également basés sur une critique de la société même si ce n'est pas toujours le cas puisque que cet art existe dans plusieurs styles incluant l'humour, le Rap, l'imagerie ...

Cet art est aujourd'hui reconnu mais aussi souvent utilisé lors de présentations officielles, dans des pièces de théâtre, lors d'émissions télévisées ou encore par certains artistes reconnus internationalement.

Il est donc plus que normal que différentes compétitions ou pourrions-nous dire rencontres sont organisées depuis plusieurs années autour de cette discipline.

Le Championnat mondial aura lieu ce mois de septembre ici même en Belgique, à Bruxelles pour être précis.

Du 27 au 29/09 se tiendra donc ce concours au sein du KINEPOLIS Bruxelles, incluant des slammers/artistes du monde entier laissant les nombreuses langues se mélanger pour créer un synergie rarement mise en place.

Check également sur le lien qui suit, les événements organisés en parallèle de la compétition permettant une nouvelle fois des rencontres certainement improbables.

Tu peux cliquer sur le lien suivant sans plus attendre afin d'en savoir plus - World Poetry Slam Championship 2022 | BRUSSELS - et surtout réserver les dates dans ton agenda!