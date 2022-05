L’art de rue sera présent à la Fête de l’Iris

La Fête de l’Iris envahit les rues de Bruxelles le temps d’un week-end. Du Parc Royal au Mont des Arts, c’est l’art de rue qui se déploie sous toutes ses formes.

Cirque, théâtre de rue, voltige, magie, performances créatives, battles de danse, les artistes vous donnent rendez-vous ce dimanche 8 mai de 12h à 18h. Ils vous réservent des spectacles poétiques, humoristiques, impressionnants, farfelus, pour petits et grands.

Au Mont des Arts, la Compagnie No Way Back vous propose le Detours Cyphers "King of Brussels". Le Detours Cyphers c’est une aventure unique, un laboratoire d’expérimentation sociale à ciel ouvert. Découvrez leur spectacle de 14h à 17h en continu.