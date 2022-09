Felice Mazzu aime aligner un duo d’attaquants. Il possède six choix et a déjà utilisé six combinaisons différentes au coup d’envoi. Les duos le plus souvent alignés au coup d’envoi Stroeykens-Fabio et Esposito-Raman, chacun alignés à trois reprises. La Coupe d’Europe et la volonté de Mazzu de concerner tous ses joueurs expliquent cette tournante au sein de la division offensive. Viendra cependant le moment de faire les choix définitifs, quitte à froisser l’ego de certains. Les brèves apparitions de Julien Duranville ont laissé une excellente impression (un but contre OHL, un penalty provoqué contre Silkeborg) et le jeune prodige pourrait rentrer dans la danse.